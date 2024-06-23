«Меня не беспокоит прошлое». Морис поделился ожиданиями от седьмого матча финала КС

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». «Пантерз» упустили преимущество в три матча по ходу серии. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

«Меня совершенно не беспокоит прошлое. Наш план определён. Это началось вчера вечером после игры. Утром мы встретились, посмотрели видео, завтра сделаем то же самое, готовимся играть. Я знаю, что счёт в серии 3-3. Беспокойство, вызванное тремя подряд поражениями, определённо не повлияло на «Эдмонтон» и не повлияет на нас.

Принятие этого является ключом к успеху. Чувствую позитив и воодушевление по этому поводу. Обе команды получают возможность почувствовать воодушевление. Седьмая игра финала Кубка Стэнли, мечта каждого хоккеиста. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в четвёртой игре. Это всегда седьмая игра. Обе команды постараются максимально раскрыть свою индивидуальность», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Флорида» имеет счёт 2-1 в своей истории в седьмых матчах серий плей-офф. «Пантерз» победили «Питтсбург» со счётом 3:1 в седьмой игре финала Восточной конференции в 1996 году, проиграли со счётом 2:3 во втором овертайме «Нью-Джерси Дэвилз» в четвертьфинале конференции 2012 года и победили «Бостон Брюинз» со счётом 4:3 в овертайме в первом раунде прошлого сезона.