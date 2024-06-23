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«Херши» обыграл «Коачеллу» и находится в одной победе от второго подряд чемпионства в АХЛ

«Херши» обыграл «Коачеллу» и находится в одной победе от второго подряд чемпионства в АХЛ
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«Херши» вышел вперёд в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (3-2). Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл фарм-клуб «Сиэтл Кракен» в пятом матче финальной серии АХЛ со счётом 3:2 и теперь находится в шаге от второго подряд чемпионства.

Первой звездой встречи был признан форвард «Беарс» Джимми Хантингтон, сделавший дубль. Российские нападающие «Херши» Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев результативными действиями не отметились.

Таким образом, самому титулованному клубу в истории АХЛ (12 чемпионств) осталось одержать одну победу, чтобы выиграть трофей во втором сезоне подряд. Отметим, что «Херши Беарс» является действующим победителем АХЛ. В финальной серии прошлого года команда обыграла именно «Коачеллу Вэлли Файрбёрдс».

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