«Величайший крах в истории спорта». The Atlhetic — о возможном поражении «Флориды» в КС

Журналист The Athletic Шон Макиндо назвал возможное поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли со счёта 3-0 самым большим крахом в истории мирового спорта.

«Когда дело доходит до того, чтобы назвать возможный крах «Пантерз» худшим за всю историю НХЛ, у меня нет для вас 2000 слов. Они мне не нужны. Мне нужно только одно: да. И ещё несколько: с огромным отрывом. Поверьте, я вернулся к истории команд, которые теряли подобное лидерство в сериях плей-офф. Но нет разумных аргументов в пользу того, что что-либо в истории НХЛ приближается к тому, что мы можем увидеть.

Начнём с очевидного сравнения: финал Кубка Стэнли 1942 года, единственный раз, когда команда вернулась со счёта 0-3 и выиграла чемпионат. Кстати, это единственный раз, когда такое произошло в истории МЛБ, НБА или НХЛ. В том году «Мэйпл Лифс» вернулись, чтобы обыграть «Ред Уингз». Но мы говорим о серии, произошедшей более восьми десятилетий назад. Начало 1940-х годов было также серединой Второй мировой войны, в ходе которой многие из лучших молодых спортсменов мира были призваны служить за границу. Это даже не была эра Оригинальной шестёрки, потому что она ещё не началась. Я люблю историю НХЛ так же, как и многие другие, и даже я не собираюсь притворяться, что здесь есть какое-то сравнение.

Кроме того, те «Ред Уингз» 1942 года были не очень хороши. Они заняли пятое место в лиге из семи команд и вышли в финал только благодаря чрезвычайно странному формату плей-офф лиги. Вероятно, они были просто счастливы оказаться в финале Кубка Стэнли. В отличие, скажем, от «Пантерз», команды, которая неделями рассказывала нам о том, как они пообещали себе, что доберутся до финала и доведут дело до конца.

Самый крупный коллапс в истории НХЛ? Возможно, это неправильный вопрос. А как насчёт крупнейшего в истории спорта? Это ближе к дискуссии. Я не думаю, что НБА или даже МЛБ могут предложить что-то близкое. Я недостаточно разбираюсь в футболе и других видах спорта, так что, возможно, кто-нибудь сможет поспорить. Кончалась ли когда-нибудь гонка за олимпийскую золотую медаль тем, что кто-то споткнулся о свои шнурки и упал прямо на финише? Я не знаю. Я не знаток истории спорта. Но я знаю историю НХЛ и знаю, что эта история достаточно уникальна. То, что мы наблюдаем, — это с огромным отрывом величайший крах в истории лиги. Худший коллапс всех времён? Вопросов вообще нет. За исключением одного: смогут ли «Пантерз» одержать необходимую победу, используя свой последний шанс избежать позора?» — цитирует журналиста The Athletic.