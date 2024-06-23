Овечкин показал свою физическую форму при игре в волейбол на пляже

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в волейбол на одном из пляжей во время отдыха. Россиянин продемонстрировал свою физическую форму и в одном из эпизодов показал отличную реакцию, отбив мяч на сторону соперника.

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В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

«Вашингтон» в прошедшем сезоне смог попасть в плей-офф, где в первом раунде в четырёх матчах уступил «Рейнджерс». Овечкин за серию не набрал ни одного очка.