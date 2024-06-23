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Чешский форвард «Лады» заявил, что со сборной России уровень чемпионатов мира повысится

Чешский форвард «Лады» заявил, что со сборной России уровень чемпионатов мира повысится
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Нападающий «Лады» Остап Сафин заявил, что со сборной России уровень чемпионатов мира повысится. 25-летний форвард имеет чешское и российское гражданство, которое он получил в прошлом сезоне.

— Какое впечатление от турнира сложилось? Насколько высокого он уровня?
— Уровень высокий, как и каждый год. Приехали хорошие сборные США, Канады – молодые команды, но с опытом, все играют в НХЛ.

— Сборной России всё-таки не хватает на чемпионатах мира?
— Думаю, что все хоккейные фанаты или даже хоккеисты, которые играют в сборных, понимают, что Россия – это один из претендентов на золото. Всегда была в числе фаворитов и всегда будет. Всем понятно, что Россия составила бы конкуренцию любой команде. Планка на чемпионате мира была завышена, но с российской сборной была бы намного выше, — цитирует Сафина «РБ Спорт».

В юном возрасте Сафин выступал в Чехии в системе пражской «Спарты», а затем отправился в Северную Америку, где играл за различные молодёжные команды из Канады, а также провёл несколько сезонов в АХЛ.

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