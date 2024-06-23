Пол Морис: мне бы очень хотелось выиграть хотя бы один Кубок Стэнли в карьере

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что хочет выиграть хотя бы один Кубок Стэнли в своей карьере. Специалист является рекордсменом по числу побед и матчей без выигранного трофея среди всех тренеров в истории НХЛ. Морис провёл 1848 матчей и одержал 869 побед в регулярках НХЛ.

«Каждый тренер индивидуален. И, мне кажется, с возрастом у тебя появляется другой взгляд на жизнь и на то, что важно и ценно. Победа не изменит ту часть моей жизни, которая вообще не связана с хоккеем. Это правда. Вот что я чувствую. Я занимаюсь этим 30 лет и не прочь выиграть трофей. Да, мне бы очень хотелось выиграть хотя бы один Кубок Стэнли.

Но я понимаю, каково это — чувствовать, что всё кончено и что ты не выиграл. Не выиграл. Я знаю тренеров, которые чувствуют обратное. Я много проигрывал. Но это восходит к тому, что я очень рано начал свою карьеру. Итак, когда она закончится, я буду знать, насколько хорош я был. И мне не понадобится кто-то ещё, чтобы оценить мою карьеру», — цитирует Мориса Sportsnet.

Морис в 43 года стал самым молодым тренером в истории НХЛ, проведшим 1000 матчей в лиге. Пол находится на первом месте по количеству поражений в регулярках НХЛ (736) среди всех тренеров в истории лиги. «Флорида» в прошлом сезоне уступила «Вегасу» в финале Кубка Стэнли в пяти матчах. Седьмой матч текущего финала с «Эдмонтоном» состоится в ночь на 25 июня.