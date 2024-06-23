Трёхкратный олимпийский чемпион дал совет Морису перед седьмой игрой финала Кубка Стэнли

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил ход финала Кубка Стэнли и дал совет главному тренеру «Флориды» Полу Морису перед решающей седьмой игрой.

«Не могу понять «Флориду». Доминировала в первых трёх матчах, а потом как отрезало. Столько было разговоров о том, брать ли «Флориде» кубок в четвёртом матче в Эдмонтоне – или она подождёт до пятой, домашней игры. И вот как всё развернулось – приходится ждать уже седьмого матча. При неутешительных прогнозах.

Первая рекомендация Полу Морису – срочно изучить конспекты нашего великого тренера Владимира Юрзинова. Вот кто постоянно держал игру под контролем, вмешивался в каждый эпизод, в каждом из трёх периодов была разная тактика. Вот такой тренер сегодня и нужен «Флориде». Сильный, авторитетный, подвижный. А не тот, который спокойно стоит на лавке и крутит шарманку», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Морис является рекордсменом по числу побед и матчей без выигранного трофея среди всех тренеров в истории НХЛ. Морис провёл 1848 матчей и одержал 869 побед в регулярках НХЛ. Седьмой матч финала с «Эдмонтоном» состоится в ночь на 25 июня.