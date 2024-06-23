Чешский нападающий «Лады»: в России свой русский юмор, который реально смешной

Нападающий «Лады» Остап Сафин рассказал, чем отличается российский и европейский менталитет. Хоккеист родился в Праге и живёт в Чехии. 25-летний форвард имеет чешское и российское гражданство, которое он получил в прошлом сезоне.
— Вы впервые так долго жили в России в течение года?
— Я никогда не жил в России, только приезжал к родственникам на одну-две недели. Прилетал к дедушке и бабушке. В детстве, может быть, на месяц.
— Какие-то сложности в том, чтобы привыкнуть к жизни в России, были?
— Язык знаю, в чём могут быть сложности? Честно, всё просто было.
— Менталитет не отличается?
— Хотя я европеец, но у меня всё равно круг общения русский. Поэтому я не видел никакой разницы. Может, шутки другие. Здесь свой русский юмор, который реально смешной, — цитирует Сафина «РБ Спорт».
В юном возрасте Сафин выступал в Чехии в системе пражской «Спарты», а затем отправился в Северную Америку, где играл за различные молодёжные команды из Канады, а также провёл несколько сезонов в АХЛ.