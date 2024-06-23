«10 болтов стоит там сейчас». Ничушкин рассказал об игре с переломом в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал об игре с переломом в финале Кубка Стэнли 2022 года. Россиянин получил тяжёлую травму ноги по ходу финальной серии, но принял участие в решающем шестом матче с «Тампа-Бэй» (2:1, 4-2 в серии) и стал обладателем трофея.

«У меня 10 болтов стоит там сейчас, она у меня со смещением, и она ещё раздробилась у меня, реабилитация долго была. Играл с переломом. В пятом матче неудачно упал, причём мы уже проигрывали матч, не помню, какой счёт, если честно, был, но уже понятно было, что последние секунды уже не спасти, прям в последней смене с Палатом (Ондржей Палат — форвард «Тампа-Бэй». — Прим. «Чемпионата») упали возле борта, хотя я был без скорости. Понятия не имею, как так получилось. Нога вывернулась, то ли он мне в конёк въехал, непонятно как. И у меня первая плюсневая кость просто пополам сломалась.

Помню ещё, после игры в машину сел и просто психовал. Я не думал, что получится ещё играть. Там вообще такое траурное состояние было. Хотя счёт в серии 3-2, мы вели после пятого матча. Но я знал, у меня такое почему-то убеждение было, что на халяву я хрен кубок выиграю. То есть не получится в запасе отсидеть и пацаны там сами выиграют.

На раскатку я уже в сланцах шёл, потому что нога опухла очень сильно, я не мог туфли надеть. Получается, пришли на раскатку, мне уколы сверху начали ставить, они не могли понять, куда лучше колоть. Мне сделали три укола сверху. Я надеваю конёк, но без шансов, я не могу на ногу наступить. Вышел, прям два шага сделал, возвращаюсь вот так вот, сел, меня доктор спрашивает, а я понимаю, что ну всё, по ходу закончил сезон. Потом через пять минут говорю, давай снизу попробуем три укола поставить. Он мне снизу колет, я выхожу, две улитки делаю, понимаю — могу играть. Нога онемевшая полностью, как бы боли нету, в принципе, смогу играть.

Перед игрой мне за 30 минут начали колоть. Всё, пошёл играть. В конце, когда всю игру провёл идеально, я не чувствовал боли. Единственное, в каких-то моментах, когда был старт-стоп, вот эти все моменты, боли не было, но и какой-то силы в ноге нету. Уже баланс терял, у тебя нога там как будто застревает в чём-то, но повезло. Игра была такая, на самом деле, не самая сложная. Мы очень хорошо играли, супердисциплинированный матч», — цитирует Ничушкина YouTube-канал «Черкас Атлант».