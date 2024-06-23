«Зря согласился». Ничушкин рассказал, как по просьбе тренера играл с травмой и усугубил её

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о своём отношении к игре в плей-офф с травмами. Россиянин получил тяжёлую травму ноги по ходу финальной серии 2022 года, но принял участие в решающем шестом матче с «Тампа-Бэй» (2:1, 4-2 в серии) и стал обладателем Кубка Стэнли.

«Понятное дело, грани какие-то должны быть, от момента зависит. Если какие-то травмы будут, что потом можно настолько себя ухудшить, перелом-то — он всё равно заживёт. Я думаю, если какие-то хрящи, суставы, прям очень сильно можно ухудшить здоровье, человек должен на себя сам ответственность брать. Думать, что ему важнее, на моменте попробовать кубок выиграть или всё-таки… Ну, я понимаю, что, скорее всего, даже как бы я сильно ни хотел, на седьмой матч той серии я бы не смог выйти, просто физически не смог бы ногу в конёк вставить.

У меня пластина в ноге сейчас стоит. Я её не убрал, потому что на самом деле сначала сказали, что полгода надо, чтобы она побыла. А потом надо убирать, потому что может заболеть. Полтора года прошло, больше даже чуть-чуть, меня она вообще не беспокоит. Ещё у меня на этой ноге бурсит, такой шарик был, но он не болел. Когда конёк одевал, он всегда лопался, как будто по ноге рассасывался. Тут, блин, седьмой матч сезона в Нью-Йорке, я надеваю конёк, а он вместо того, чтобы лопнуть, наоборот, в два раза опухает больше. Ну и всё, мне сказали, что резать надо.

Сезон прошлый подпортил себе тем, что сначала мне операцию сделали, а потом очень много травм в команде случились. Просто в моменте играть некому было. У меня ещё нога не зажила до конца, то есть кровь там зашита. Мне тренер подходит, говорит, блин, Валера, выходи хоть на одной ноге, играть нужно. Тоже вот зря на самом деле согласился, нужно было сказать — хорош. В итоге я вышел, пять матчей, ноль очков, усугубил, у меня инфекция туда попала, мне второй раз резали. В итоге вместо того, чтобы пропустить четыре недели, я два месяца практически пропустил на ровном месте. Теперь к травмам отношусь так, что если вот сейчас пропустил несколько матчей, пах чуть-чуть заболел, я как бы всё, говорю, ребят, давайте вот этой ерундой страдать не будем, туда-обратно, потому что играть не можешь вроде нормально, прям на сто процентов. И она только усугубляется, и потом можно вообще выпасть на очень долго», — цитирует Ничушкина YouTube-канал «Черкас Атлант».