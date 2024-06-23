«Важен больше, чем хороший бросок». Ничушкин — о важности английского языка для игры в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о важности знания английского языка для игры в НХЛ.

«Английский язык для меня — это отдельная история, тяжело, тяжело. Лучше, когда ты с партнёрами общаешься, да, даже там в рестораны, ходишь, разговариваешь. Для меня это нагрузка, то есть я не могу сидеть уже расслабленно, мне нужно прям напрягаться, вникать и так далее. Бывает, иногда что-то хочу сказать, выразить мысль глубоко, интересно, а на английском приходится упрощать. Понимаю, что мне не хватает словарного запаса, мне не нравится, я себя некомфортно чувствую и поэтому напрягаюсь, настроение не то.

Хочу сказать тем, кто мечтает играть в НХЛ. Английский язык вам нужен больше, чем хороший бросок, потому что важно общение в коллективе и с тренером. Ему будет приятнее, если он будет знать, что ты его точно понимаешь. В «Далласе» тренер мне что-то говорит, я его вроде понимаю. Да-да, мол, я понял, а он, ну прям реально видел это, ааа (машет рукой), ну-ну, понял ты меня.

Когда молодой, тебе кажется, всё это фигня, а когда подрастаешь, начинаешь больше думать, о чём люди другие думают, и понимаешь, что, конечно, это такой важный аспект и зря я на него где-то забивал. Сейчас вот, когда есть свободное время, я либо с психологом занимаюсь, либо иногда английский стараюсь подучивать», — цитирует Ничушкина YouTube-канал «Черкас Атлант».