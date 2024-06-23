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Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли

Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли
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Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Если честно, у меня нет никаких ожиданий от седьмого матча. Мне интересно просто посмотреть хоккей. Что мы увидим в этой игре? Всё может быть. Всё зависит от того, как лидеры сыграют, кто первый забьёт, кто в какой форме будет. Банальные вещи», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

«Флорида» упустила преимущество в три матча по ходу серии. Два раза подобное происходило в финале Кубка Стэнли, но посчастливилось поднять кубок только одной команде – это был «Торонто» в 1942 году. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.

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