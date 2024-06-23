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Канадский форвард «Адмирала»: Овечкин — самый сильный хоккеист, против которого я играл

Канадский форвард «Адмирала»: Овечкин — самый сильный хоккеист, против которого я играл
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Канадский нападающий «Адмирала» Джек Родевальд назвал российского форварда Александра Овечкина самым сильным хоккеистом, против которого он выходил на лёд.

— Кто самый сильный хоккеист, против которого вы играли? Какие были впечатления от игры против него?
— Я играл против Александра Овечкина. Я реально был удивлён тем, насколько он большой. Да, я знал, что он большой по габаритам, когда смотрел хоккей по телевизору, но вживую на льду он выглядит ещё крупнее. Это великий хоккеист, и против него играть в удовольствие, — цитирует Родевальда «Советский спорт».

В текущем сезоне НХЛ 38-летний Александр Овечкин в 79 матчах регулярного чемпионата забил 31 гол и отдал 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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