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«Это закончилось печально». Дементьев раскритиковал увеличение лимита на легионеров в КХЛ

«Это закончилось печально». Дементьев раскритиковал увеличение лимита на легионеров в КХЛ
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Хоккейный агент Алексей Дементьев критически высказался об увеличении лимита на иностранных игроков в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с трёх до пяти.

«Увеличение лимита на легионеров в КХЛ, как и предсказывалось, закончилось печально. Только вздохнули, что у нас начали появляться молодые игроки, им стали доверять ведущие роли в командах, как увеличили количество иностранцев.

Привозят таких легионеров, которые уже никогда не сыграют в НХЛ. А наши ребята, которые будут играть за океаном, не получают шанс. Кто может объяснить, для чего это сделано? Кто может объяснить такое количество наших, родных ребят, которые говорят на русском, сидящих без работы?» — сказал Дементьев в интервью Legalbet.

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