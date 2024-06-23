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Заслуженный тренер России объяснил, почему «Флорида» проиграла три матча подряд

Заслуженный тренер России объяснил, почему «Флорида» проиграла три матча подряд
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о причинах трёх поражений подряд «Флориды Пантерз» в серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

«Причины неудач «Флориды» не в игре Бобровского. Понятно, что первые три матча он провёл просто феноменально и фактически в одно лицо тащил команду. Это были блестящие встречи в исполнении Сергея.
Но затем «Эдмонтон» добавил, и удача повернулась к ним лицом. «Ойлерз» своим трудом заработали эти моменты, создали их и реализовали», – приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

«Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли. Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3.

Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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