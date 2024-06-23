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Тарасенко — единственный из финалистов НХЛ, кто уже играл в седьмом матче решающей серии

Тарасенко — единственный из финалистов НХЛ, кто уже играл в седьмом матче решающей серии
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В ночь с 24 на 25 июня состоится седьмой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором сыграют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Начало — в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Единственным игроком в составе обоих участников решающей серии плей-офф, который имеет опыт игры в седьмых матчах финала Кубка Стэнли, является российский нападающий Владимир Тарасенко.

В 2019 году он принимал участие в седьмой игре «Сент-Луис Блюз» с «Бостон Брюинз», в которой отметился результативной передачей и помог своей команде завоевать трофей.

На данный момент на счету Тарасенко 9 очков (5+4) в 23 встречах в плей-офф НХЛ — 2024. В серии с «Эдмонтоном» он записал на свой счёт один гол и два ассиста.

Напомним, счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3.

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