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Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»

Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды накануне седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Он опубликовал состав с утренней раскатки «Пантерз», который выглядит так:

Вераге — Барков — Райнхарт
Родригес — Беннетт — Ткачук
Луостаринен — Лунделль — Тарасенко
Ломберг — Стенлунд — Казинс

Форслинг — Махура
Миккола — Монтур
Экман-Ларссон — Куликов

Столарз
Найт

Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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