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Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды накануне седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Он опубликовал состав с утренней раскатки «Пантерз», который выглядит так:

Вераге — Барков — Райнхарт

Родригес — Беннетт — Ткачук

Луостаринен — Лунделль — Тарасенко

Ломберг — Стенлунд — Казинс

Форслинг — Махура

Миккола — Монтур

Экман-Ларссон — Куликов

Столарз

Найт

Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.