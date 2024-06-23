Инсайдер: Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии»

Российский нападающий Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщил инсайдер Джейми Бэскоу.

«Я могу подтвердить, что Матвей Мичков действительно приезжает в Северную Америку. Честно говоря, я всегда думал, что он приедет в этом сезоне», — написал Бэскоу в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

В июне генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что клуб настроен, что в следующий сезон пойдёт без российского форварда.