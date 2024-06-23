ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер: Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии»

Инсайдер: Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщил инсайдер Джейми Бэскоу.

«Я могу подтвердить, что Матвей Мичков действительно приезжает в Северную Америку. Честно говоря, я всегда думал, что он приедет в этом сезоне», — написал Бэскоу в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

В июне генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что клуб настроен, что в следующий сезон пойдёт без российского форварда.

Материалы по теме
«У Ротенберга личные проблемы с ним». Переезд в НХЛ — единственный вариант для Мичкова
«У Ротенберга личные проблемы с ним». Переезд в НХЛ — единственный вариант для Мичкова
Материалы по теме
Генменеджер «Филадельфии»: мы настроены, что в следующий сезон пойдём без Мичкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android