Мичков подпишет трёхлетний контракт с «Филадельфией», сменив агента в НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Матвей Мичков сменит агента в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и подпишет трёхлетний контракт новичка с клубом «Филадельфия Флайерз».

До этого форвард работал с Максимом Моливером, но сменил его на Пола Теофаноса. У 19-летнего Мичкова есть действующий контракт со СКА. Петербургский клуб получит денежную компенсацию за переход форварда.

Сегодня ряд инсайдеров НХЛ подтвердили, что «Филадельфия» ожидает приезда хоккеиста.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.