ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков подпишет трёхлетний контракт с «Филадельфией», сменив агента в НХЛ

Мичков подпишет трёхлетний контракт с «Филадельфией», сменив агента в НХЛ
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Матвей Мичков сменит агента в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и подпишет трёхлетний контракт новичка с клубом «Филадельфия Флайерз».

До этого форвард работал с Максимом Моливером, но сменил его на Пола Теофаноса. У 19-летнего Мичкова есть действующий контракт со СКА. Петербургский клуб получит денежную компенсацию за переход форварда.

Сегодня ряд инсайдеров НХЛ подтвердили, что «Филадельфия» ожидает приезда хоккеиста.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Материалы по теме
«У Ротенберга личные проблемы с ним». Переезд в НХЛ — единственный вариант для Мичкова
«У Ротенберга личные проблемы с ним». Переезд в НХЛ — единственный вариант для Мичкова
Материалы по теме
Инсайдер: Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android