«Очень важно, что он у нас есть». Защитник «Флориды» — о Тарасенко в седьмой игре финала

Защитник «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур высказался о роли российского нападающего Владимира Тарасенко в подготовке к решающей игре финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

«Владимир — опытный игрок, который помогает всем в этой раздевалке, и очень важно, что он в нашей команде. Но в прошлом году у нас уже был опыт игры в седьмом матче с некоторыми из парней, и вы должны относиться к этому как к одной игре.

Ты просто играешь, но ты должен играть в свою игру и не зацикливаться на том, что делает соперник, что происходит. Речь идёт о парнях в этой комнате, и именно это мы и намерены делать», — приводит слова Монтура официальный сайт клуба.

Тарасенко — единственный хоккеист в обеих командах текущего финала НХЛ, кто уже играл в седьмых матчах решающей серии плей-офф.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.