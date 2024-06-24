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Инсайдер Лебрюн: СКА отпустит Матвея Мичкова в понедельник

Инсайдер Лебрюн: СКА отпустит Матвея Мичкова в понедельник
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Российский нападающий Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщил инсайдер Пьер Лебрюн.

«Источники подтверждают, что СКА отпустит Мичкова в понедельник. Позже игрок должен оказаться на этой стороне океана и подписать контракт с «Филадельфией», — написал Лебрюн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Матвей Мичков сменил агента в НХЛ и подпишет трёхлетний контракт новичка с клубом «Филадельфия Флайерз».

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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