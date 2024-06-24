Бывший нападающий клубов НХЛ Марк Савар стал ассистентом главного тренера «Торонто», сообщает пресс-служба клуба.

Савар провёл последний сезон в «Калгари Флэймз» в качестве помощника тренера. До этого он был главным тренером «Виндзор Спитфайрс» в период с 2021–2022 по 2022–2023 годы, где он привёл «Спитс» к рекорду 88–35–8–5 и игре в финале ОХЛ в 2022 году. Впервые он стал тренером в НХЛ в сезоне-2019/2020 в составе «Сент-Луис Блюз».

В качестве игрока Савар провёл успешную 13-летнюю карьеру, забив 207 голов и отдав 499 результативных передач и набрав 706 очков в 807 играх регулярного сезона за «Калгари Флэймз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Атланту Трэшерз» и «Бостон Брюинз». Савар завершил карьеру игрока в 2011 году из-за последствий сотрясений мозга.