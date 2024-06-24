«Всё во «Флориде» держалось на игре Бобровского». Кожевников — о ходе финала Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил серию финала Кубка Стэнли и заявил, что удивлён апатией хоккеистов «Флориды», которые упустили преимущество в три матча по ходу серии с «Эдмонтоном».

«3-3 с 0-3 — это сюрприз для всех. Тут надо понять, что со стаканом: он наполовину полон или наполовину пуст? То есть это «Флорида» так сдулась или «Эдмонтон» так прибавил? Седьмой матч покажет. Пока видно, что почти всё во «Флориде» держалось на игре Бобровского. Как только он подустал — всё и рухнуло.

Верю в Бобровского. Постоянно это говорю нашим журналистам. Только ему по силам вытянуть команду из этого штопора. Но беспокойство перед седьмым матчем есть. Не могу понять причины апатии «Флориды» — и игроков, и тренеров. Могли бы хотя бы подраться, какую-то провокацию устроить», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Седьмой матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 25 июня на домашней площадке «Флориды» и начнётся в 3:00 мск.