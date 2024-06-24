«Проигрывать в финалах больно». Перри поделился ожиданиями от седьмого матча финала КС

39-летний нападающий «Эдмонтона» Кори Перри заявил, что не планирует завершать карьеру, и поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Ни за что не завершу карьеру. Во мне ещё осталась энергия. Во мне ещё многое осталось. Я планирую отыграть ещё пять лет (смеётся). Я уйду, когда им придётся срезать коньки с моих ног.

Проигрывать в финалах больно. Это то, что остаётся с тобой всё лето. Ты не сможешь от этого избавиться. Я не воспринимаю эту возможность как должное. Я уже говорил это раньше: я не подписывал контракт, зная, что окажусь в таком положении. Я подписал здесь контракт, надеясь, что мы сможем выиграть Кубок Стэнли. Когда вы получаете статус свободного агента и пытаетесь подписать контракт с кем-то, вы не можете просто подбросить монетку и узнать, у скольких команд есть шанс. Такие шансы выпадают нечасто, и находиться на другой стороне неприятно. Последние несколько лет не были весёлыми, поэтому я надеюсь на другой исход.

Вы мечтаете сыграть седьмую игру, быть героем, будь то на улице, на катке на заднем дворе, где бы он ни находился. А теперь это реальность. Теперь ты сможешь прожить этот момент. Найдётся кто-то, и, надеюсь, он находится именно в нашей раздевалке, кто-то станет героем и войдёт в историю», — цитирует Перри пресс-служба клуба.

Перри стал первым игроком в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за пять разных команд. Ранее канадец забивал в финалах в составе «Анахайм Дакс» в 2007 году (две шайбы), «Даллас Старз» (3), «Монреаль Канадиенс» (1) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2022-м. Выиграть трофей ему пока удалось только с «утками».