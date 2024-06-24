«Нужно вовремя уехать». Бывший защитник СКА — о скором отъезде Мичкова в НХЛ

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил скорый переход нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию». 19-летний форвард сменил агента в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и подпишет трёхлетний контракт новичка с «Флайерз».

«Если Мичков собрался пробовать себя в НХЛ, то, конечно, надо пробовать. Матвей уже не первый сезон играет в КХЛ, играет здорово. Один из лидеров «Сочи», с хорошей статистикой. Нужно ещё вовремя уехать – не слишком рано, но и не слишком засиживаться. У него уже есть опыт выступления на профессиональном уровне, и если есть возможность поехать, то почему бы и нет? Думаю, у него всё получится. Главное, летом хорошо подготовиться, поднабрать физическую форму», — цитирует Сафронова Vprognoze.ru.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.