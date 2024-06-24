Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о правильном настрое на седьмой матч финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Очевидно, что это не обычная игра, все это понимают. Но вы должны сделать её как можно более обычной в своей голове. Я думаю, что отчасти это просто связано с вашим распорядком дня. Наша команда проделала огромную работу, чтобы быть на высоте в эти важные моменты, и я ожидаю, что завтрашний день не станет исключением.

Вы должны оставаться спокойными. Вы не можете кататься на эмоциональной волне или на американских горках. Мы действительно ещё ничего не сделали. Мы выиграли три большие игры, чтобы вернуться в серию, и теперь всё сводится к одной игре, и мы будем к ней готовы. Это прекрасная возможность», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 24 матчах. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.