«Самый важный матч НХЛ за многие годы». Ткачук — о седьмой игре финала Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

«Счёт в серии равный сейчас, и неважно, что произошло до этого. На самом деле ты забываешь всё, что происходило на протяжении всего сезона. Весь сезон сводится к одной игре дома. Это абсолютно невероятная, невероятная возможность. Вы хотите вспомнить некоторые хорошие вещи, которые помогли вам победить этих парней в начале серии, но я не знаю, я пытаюсь всё это забыть. Просто иди туда и выиграй эту игру.

Была ли у нас возможность выиграть Кубок в последние пару игр? Да, но, в конце концов, они играли лучше нас в трёх играх, а мы играли лучше их, вероятно, в первых трёх играх. На самом деле это не сводится к такой огромной, большой картине. Всё, о чём мы думаем, — это попытаться выиграть первую смену, выиграть первый период, выйти и сыграть так быстро и сильно, как мы можем, потому что знаем, что именно это делает нас успешными. Я бы сказал, что мы с большим нетерпением ждём возможности выйти и сыграть перед нашими домашними болельщиками, которые играют для нас столь важную роль. Мы знаем, что они ждали эту игру.

Я имею в виду, что это, наверное, самый важный матч НХЛ за многие годы, и поэтому наши болельщики в восторге от него. Мы не можем дождаться», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.