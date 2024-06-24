«Странный способ узнать об обмене». Кемпер оценил новость о его переходе из «Вашингтона»

Вратарь Дарси Кемпер рассказал, что новость об обмене из «Вашингтона» застала его во время принятия душа. Голкипер был обменян в «Лос-Анджелес» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа.

«Я принимал душ, и моя жена подошла, схватила меня за руку и сказала: «Похоже, нас обменяли». Это был довольно странный способ узнать об обмене. Пришлось многое обдумать, но мы очень рады переходу. Нужно разобраться с кое-какими логистическими вопросами, но с точки зрения хоккея мы очень рады», – цитирует Кемпера RMNB.

В прошедшем сезоне 34-летний Кемпер провёл 33 матча, в которых одержал 13 побед с 89% отражённых бросков. Всего в НХЛ на счету опытного голкипера 389 матчей, в которых вратарь одержал 178 побед с 91,4% отражённых бросков.