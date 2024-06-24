Александр Овечкин показал фотографию вместе с сыном у бассейна

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в отпуске сфотографировался вместе со своим сыном у бассейна. Ранее российский нападающий играл в волейбол на пляже. Напомним, Овечкин является родителем двух сыновей — Сергея и Ильи.

Фото: соцсети Анастасии Шубской

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

«Вашингтон» в прошедшем сезоне смог попасть в плей-офф, где в первом раунде в четырёх матчах уступил «Рейнджерс». Овечкин за серию не набрал ни одного очка.