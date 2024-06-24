«Хотим выиграть последнюю игру сезона». Главный тренер «Эдмонтона» — о седьмом матче

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох поделился ожиданиями от решающего седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Хоккеисты «Ойлерз» отыгрались со счёта 0-3 в серии и теперь находятся в одной победе от главного трофея в НХЛ.

«Это был долгий сезон, и игроки были прижаты спиной к стене с ноября, пару серий плей-офф и, конечно, последние три или четыре игры финала Кубка Стэнли. Наша цель – выиграть последнюю игру в сезоне. Я думаю, что в НХЛ все 32 команды хотят, чтобы последняя игра завершилась победой. Если вы спросите любую команду, они будут разочарованы, если не выиграют последнюю игру. Мы хотим выиграть последнюю игру сезона», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.