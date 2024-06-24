ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хотим выиграть последнюю игру сезона». Главный тренер «Эдмонтона» — о седьмом матче

«Хотим выиграть последнюю игру сезона». Главный тренер «Эдмонтона» — о седьмом матче
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох поделился ожиданиями от решающего седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Хоккеисты «Ойлерз» отыгрались со счёта 0-3 в серии и теперь находятся в одной победе от главного трофея в НХЛ.

«Это был долгий сезон, и игроки были прижаты спиной к стене с ноября, пару серий плей-офф и, конечно, последние три или четыре игры финала Кубка Стэнли. Наша цель – выиграть последнюю игру в сезоне. Я думаю, что в НХЛ все 32 команды хотят, чтобы последняя игра завершилась победой. Если вы спросите любую команду, они будут разочарованы, если не выиграют последнюю игру. Мы хотим выиграть последнюю игру сезона», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Самый важный матч НХЛ за многие годы». Ткачук — о седьмой игре финала Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android