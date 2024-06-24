Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов назвал клуб КХЛ, удививший его в прошлом сезоне, и рассказал, почему в плей-офф сезона-2023/2024 многие фавориты потерпели неудачу.

«Я не так много смотрю, чтобы прямо проанализировать, кто удивил. Но можно отметить Череповец.

— В КХЛ плей-офф был необычный: все фавориты вылетели, в итоге «Магнитка» забрала трофей.

— В хоккее что-то меняется. С потолком зарплат произошли изменения, плюс в плей-офф чуть-чуть поменяли формат, поэтому так получилось. Интересный сезон был для всех. Команды сделают правильные выводы, что было хорошо, что было плохо, и будут готовиться к новому сезону, – цитирует Орлова «Советский спорт».

В прошлом сезоне КХЛ «Северсталь» заняла пятое место на Западе по итогам регулярки и в первом раунде плей-офф уступила «Спартаку» в пяти матчах.