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«Адмирал» продлил контракт с лучшим снайпером клуба прошлого сезона Джованни Фьоре

«Адмирал» продлил контракт с лучшим снайпером клуба прошлого сезона Джованни Фьоре
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«Адмирал» продлил контракт с лучшим снайпером клуба прошлого сезона Джованни Фьоре. Как сообщает пресс-служба клуба, годичное соглашение с лучшим нападающим прошлого сезона в составе «моряков» носит односторонний характер. Новый сезон для Фьоре станет вторым в составе «моряков».

27-летний канадский форвард Фьоре – лучший снайпер «Адмирала» в сезоне-2023/2024. На счету Джованни 15 шайб в дебютном сезоне КХЛ. Фьоре провёл почти все игры регулярки — 63 матча, в которых набрал 26 очков — забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф КХЛ по итогам регулярного сезона. Дальневосточный клуб занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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