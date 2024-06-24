Экс-вратарь КХЛ: это самый интересный финал Кубка Стэнли в современной истории НХЛ

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов назвал текущий финал Кубка Стэнли самым интересным в современной истории НХЛ. «Эдмонтон» по ходу финальной серии отыгрался со счёта 0-3. Подобное в финалах Кубка Стэнли в истории лиги происходило лишь дважды.

«У «Эдмонтона» психологическое преимущество. Вернулись в серию после 0-3, и теперь шансов у них побольше. Будет интересно сегодня в три часа ночи проснуться и посмотреть, чем это всё закончится. В этом матче практически всё будут решать вратари. Куда залетят первые две шайбы, то всё будет понятно. Здесь не надо быть экспертом, чтобы понять, что после отыгрыша с 0-3 у «нефтяников» шансы выше.

Конечно, в одном конкретном матче может произойти что угодно. Если Бобровский поднимет Кубок Стэнли, все забудут, что «Пантерз» проиграли три матча подряд. Останется только итоговый результат. Это самый интересный финал в современной истории Национальной хоккейной лиги. С 0-3 отыгрывались очень давно», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.