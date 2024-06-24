«На ровном месте был выдуман скандальчик». Кожевников — о словах Конюхова про Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слова путешественника Фёдора Конюхова, раскритиковавшего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за игру в США.

«Я так и не понял, кто додумался задать вопрос про Овечкина путешественнику Конюхову. Оба — уважаемые люди, но только из совершенно разных профессий. Так зачем их скрещивать — и тем самым внутри нашего общества и наших людей искусственно раздувать какие-то конфликты?

Мне, например, никогда не взбредёт в голову отвечать на вопрос, кто самый крутой путешественник — например, тот же Конюхов, Тур Хейердал или, скажем, Николь Ковальчук? Это не мой вопрос, а того же Конюхова. Для меня они все чудные, но я же в их дела не лезу, поскольку ничего в них не понимаю. А тут на ровном месте был выдуман скандальчик», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.