Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Конечно, вратари в финальных сериях — это половина команды, но и остальная часть коллектива должна показывать хороший хоккей. «Флорида» могла давно закончить финальную серию, но по каким-то причинам проиграла три матча подряд. В седьмой игре будут стараться все: от точильщика и массажиста до главного тренера. На кону стоит очень многое: Кубок Стэнли и большие премиальные. Так что пусть победит сильнейший и тот, на чьей стороне окажется удача, а нам желаю зрелищного противостояния и интересного просмотра», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.