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Winners: голкипер московского «Динамо» Константин Волков перейдёт в «Куньлунь»

Winners: голкипер московского «Динамо» Константин Волков перейдёт в «Куньлунь»
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Находившийся в статусе ограниченно свободного агента голкипер московского «Динамо» Константин Волков перейдёт в «Куньлунь», сообщает агентство Winners. Сообщается, что скоро о переходе будет обьявлено официально, а бело-голубые получат денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 26-летний вратарь провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 88,9% и коэффициентом надёжности 3.6.

Всего в КХЛ Волков провёл 43 матча, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 91,9% и коэффициентом надёжности 2.17.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло первое место в КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору».

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