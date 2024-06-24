«Он бы лёгкие выплюнул». Толчинский пошутил, что Макдэвид не справится с нагрузками в СКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский пошутил, что капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду пришлось бы тяжело на предсезонных сборах в петербургском клубе из-за больших нагрузок.

– Если бы была возможность взять любого игрока из НХЛ или КХЛ, кто бы это был?

– Даже не знаю.

– Коннор Макдэвид потянул бы уровень СКА?

– Да нет, конечно (смеётся)! Он бы на тесте Купера и «городке» уже лёгкие выплюнул, – цитирует Толчинского «Советский спорт».

В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил «Автомобилисту». Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 24 матчах. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.