Гальченюк: в «Амуре» хочу показать свою лучшую игру, зрелищный хоккей

Нападающий Алекс Гальченюк прокомментировал свой переход в межсезонье из СКА в «Амур». Американский форвард дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне.

«Руководство «Амура» вышло на связь с агентами и со мной. После завершения чемпионата прошло какое-то время. Чувствовалась заинтересованность со стороны клуба. Это новый вызов для меня в карьере. «Амур» – это очень хорошая команда, сбалансированная. Жду с нетерпением, чтобы присоединиться.

В «Амуре» я хочу показать свою лучшую игру, зрелищный хоккей. Готовлюсь к этому. Я не чувствую, что провёл идеально прошлый сезон, поэтому закрыл эту дверь, чтобы измениться в следующем», – цитирует Гальченюка AllHockey.ru.

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.