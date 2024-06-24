Защитник «Каролины» Орлов: очень приятно играть с русскими ребятами в одной команде

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов заявил, что ему приятно играть в одной команде с российскими хоккеистами, и оценил игру вратаря «Харрикейнз» Петра Кочеткова.

«Петя такой агрессивный вратарь (смеётся), любит играть клюшкой и очень хорошо читает игру. Поэтому он провёл хорошо очень много матчей в этом году и у него достаточно хорошая статистика. Главное, чтобы он продолжал набирать уверенности, расти. В принципе, если посмотреть, у нас очень много хороших российских вратарей играет в лиге.

Очень приятно всегда играть с русскими ребятами в одной команде. Он часто спасает в нужной ситуации, когда ошибаешься либо ты, либо твой партнёр. У вратарей же нет права на ошибку, на них много давления, поэтому ментально они должны быть готовы. И в этом плане Пётр справляется и постоянно работает над собой», — цитирует Орлова ТАСС.

Орлов за 82 игры регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф на счету россиянина 6 (2+4) очков в 11 матчах. В регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухих») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф на счету голкипера одна игра в серии с «Рейнджерс».