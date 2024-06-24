Крикунов: Ковальчук дурил в молодости, а к 30 годам начал думать о здоровье

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил форму 41-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, который в прошлом сезоне выступал за «Спартак».

– Ковальчук ещё способен приносить пользу команде?

– Думаю, да. Он одним своим присутствием принесёт «Спартаку» пользу. К тому же он молодым подаёт пример своим отношением. Мало кто доигрывает до такого возраста.

Пока Илья был молодым – дурил, а к 30 годам начал думать о здоровье и продолжении карьеры, стал сильнее готовиться. Поэтому он и доиграл до 40 лет. Думаю, ещё один сезон он способен провести. Между 40 годами и 41 годом разницы большой нет, – цитирует Крикунова Metaratings.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате 41-летний нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.