Экс-вратарь «Спартака»: Бобровский подсел физически, а победа «Флориды» будет сродни чуду

Экс-вратарь «Спартака» и «Химика» Геннадий Ушаков заявил, что у «Эдмонтона» больше шансов на победу в решающем седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой», а российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский подсел физически.

«У «Флориды» шансы есть, но небольшие. Меня больше всего расстраивает, что они функционально явно проигрывают. Команда просела, а «Эдмонтон» бежит, причём все бегут. Если «Флорида» выиграет, то это будет сродни чуду. Наверное, это чудо может совершить Сергей Бобровский, но всё будет зависеть от того, как он себя физически чувствует. Мне кажется, он тоже немного подсел. На него очень высокая нагрузка.

Современный хоккей требует от вратаря более активной игры, на вратаря оказывается много физического давления: постоянные столкновения, зацепы и толчки. Судьи не смотрят на это, как раньше, когда нельзя было трогать вратаря. Сейчас я смотрю, вратарей дубасят как хотят, и всё нормально. Вратари нервничают, тратят на это силы, иногда отвечают, и всё это выводит из равновесия. Сергей умеет абстрагироваться. Он умный вратарь и знает, как себя готовить. Другое дело, хватит ли на это сил», — цитирует Ушакова Metaratings.ru.

Напомним, в первых трёх матчах финальной серии Бобровский пропустил лишь четыре шайбы, а «Флорида» одержала три победы. В последующие три встречи российский голкипер пропустил 12 шайб и был заменён по ходу четвёртой иры серии. Седьмой матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 25 июня на домашней площадке «Флориды» и начнётся в 3:00 мск.