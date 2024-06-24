ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь «Спартака»: Бобровский подсел физически, а победа «Флориды» будет сродни чуду

Экс-вратарь «Спартака»: Бобровский подсел физически, а победа «Флориды» будет сродни чуду
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Спартака» и «Химика» Геннадий Ушаков заявил, что у «Эдмонтона» больше шансов на победу в решающем седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой», а российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский подсел физически.

«У «Флориды» шансы есть, но небольшие. Меня больше всего расстраивает, что они функционально явно проигрывают. Команда просела, а «Эдмонтон» бежит, причём все бегут. Если «Флорида» выиграет, то это будет сродни чуду. Наверное, это чудо может совершить Сергей Бобровский, но всё будет зависеть от того, как он себя физически чувствует. Мне кажется, он тоже немного подсел. На него очень высокая нагрузка.

Современный хоккей требует от вратаря более активной игры, на вратаря оказывается много физического давления: постоянные столкновения, зацепы и толчки. Судьи не смотрят на это, как раньше, когда нельзя было трогать вратаря. Сейчас я смотрю, вратарей дубасят как хотят, и всё нормально. Вратари нервничают, тратят на это силы, иногда отвечают, и всё это выводит из равновесия. Сергей умеет абстрагироваться. Он умный вратарь и знает, как себя готовить. Другое дело, хватит ли на это сил», — цитирует Ушакова Metaratings.ru.

Напомним, в первых трёх матчах финальной серии Бобровский пропустил лишь четыре шайбы, а «Флорида» одержала три победы. В последующие три встречи российский голкипер пропустил 12 шайб и был заменён по ходу четвёртой иры серии. Седьмой матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 25 июня на домашней площадке «Флориды» и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Угасающая звезда Бобровского». Что говорят в Америке об историческом финале плей-офф НХЛ
«Угасающая звезда Бобровского». Что говорят в Америке об историческом финале плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android