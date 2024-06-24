Дементьев: нападающим «Филадельфии» сложно будет сравниться с Мичковым по мастерству

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о будущем Матвея Мичкова в НХЛ.

«Сложно сказать, что Матвей Мичков подписал контракт именно в Национальную хоккейную лигу. В первую очередь нужно понимать, что он подписал контракт с организацией. Те, кто знает состав «Филадельфии Флайерз», понимают, что на текущий момент подписаны 12 нападающих. Понятно, что им всем сложно будет сравниться по мастерству с Матвеем Мичковым, но ему также необходимо адаптироваться к североамериканскому хоккею, выучить английский язык, понять требования и войти в этот хоккейный ритм.

Думаю, Мичкову предоставят достаточно шансов, в том числе выступление в лагере новичков и, наверное, выставочные игры перед началом сезона. Как будет складываться ситуация в дальнейшем — будем ориентироваться от первых шагов взаимоотношений «Филадельфии» с Матвеем», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».