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Драйзайтль — о Макдэвиде: мы знаем, что на нашей стороне лучший хоккеист в мире

Драйзайтль — о Макдэвиде: мы знаем, что на нашей стороне лучший хоккеист в мире
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о капитане команды Конноре Макдэвиде, назвав его лучшим хоккеистом в мире.

«В каждой игре мы знаем, что на нашей стороне лучший игрок в мире. Но в этой лиге очень, очень трудно обойтись одним или двумя-тремя игроками. Нужна целая команда, и, я думаю, мы это показали» — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего плей-офф, набрав 42 (8+34) очка в 24 матчах.

Напомним, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Таким образом, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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