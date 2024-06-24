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Пашнин — о финале НХЛ: «Эдмонтон» почувствовал кровь, вцепился, и всё идёт, как надо

Пашнин — о финале НХЛ: «Эдмонтон» почувствовал кровь, вцепился, и всё идёт, как надо
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Защитник Михаил Пашнин высказался о предстоящем седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игрок опубликовал пост в личном телеграм-канале.

Сейчас счёт в серии финала Кубка Стэнли 3-3. «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в решающем раунде плей-офф НХЛ.

Напомним, первый матч «пантеры» выиграли всухую — 3:0, второй — 4:1, а третий с минимальной разницей в счёте — 4:3. В четвёртой встрече канадская команда разгромила соперников — 8:1, в пятой снова оказалась сильнее — 5:3, в шестой одержала победу с крупным счётом — 5:1.

Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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