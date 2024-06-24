Плющев считает, что в трёх поражениях «Флориды» подряд виноват тренерский штаб команды

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался, что вина за три поражения «Флориды» в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» лежит на главном тренере команды — Поле Морисе.

«В общем-то, конечно, это немножко удивило. Потому что три игры с таким преимуществом прошли, потом три отдать кряду…

Скажу, что здесь вина тренерского штаба. Во-первых, надо было сделать выводы после первой проигранной игры. Там посчитали, что вроде бы ничего страшного нет, у себя дома заберём. Во-вторых, надо работать с ребятами, потому что психологически их надо было раскрепощать – это идёт только от главного тренера. Если он не сумел найти нужных слов для пацанов, которые должны были выходить с высоко поднятой головой, то они вышли с понурой головой, что и привело к этому результату.

Что будет в седьмом матче? Сложно сказать, потому что это последний матч сезона в НХЛ. У тех и других, конечно, большие надежды на этот матч. Одни должны себя реабилитировать за три последние игры, а у других эйфория от того, что они идут по восходящей. Ещё раз говорю, это Кубок. В Кубке может быть всё, и предсказать результат этого матча я не берусь, — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».