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Артемий Панарин вместе с Игорем и Олегом Знарками посетил школу в Челябинской области

Артемий Панарин вместе с Игорем и Олегом Знарками посетил школу в Челябинской области
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вместе с заслуженным тренером России Олегом Знарком и его младшим братом Игорем посетили одну из школ в городе Усть-Катаве Челябинской области. Пост опубликовала официальная группа организации в социальных сетях.

Фото: Соцсети МАОУ СОШ №1

Соцсети МАОУ СОШ №1

Соцсети МАОУ СОШ №1

«Гости походили по коридорам школы, с которой связана судьба нескольких поколений семьи Знарок. В нашей школе пошли в первый класс —Олег и Игорь; нашу школу в 1953 г. закончила Алла Знарок, а через два года, в 1956 г её брат Валерий Петрович Знарок; в нашей школе работала учителем немецкого языка мама Олега и Игоря – Светлана Георгиевна Знарок» — сказано в посте.

Фото: Соцсети МАОУ СОШ №1

Всего в нынешнем плей-офф Панарин сыграл в 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

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