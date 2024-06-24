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Агент Набокова заявил о планах голкипера уехать в Северную Америку через год

Агент Набокова заявил о планах голкипера уехать в Северную Америку через год
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Металлурга» Ильи Набокова рассказал о планах игрока уехать играть в Северную Америку через год.

— Илья переговорил со многими командами, к нему очень большой интерес. Поэтому ждём драфта.

— Набоков поедет на церемонию в Америку?
— Будем решать уже по ситуации.

— Насколько высоко он может быть выбран?
— Набоков должен быть высоко задрафтован. Я считаю, что это лучший европейский вратарь сейчас.

— В планах поехать через год за океан?
— Да, — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Вместе с «Магниткой» Набоков стал обладателем Кубка Гагарина — 2024. 21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф. В прошедшем сезоне голкипер провёл 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Он также стал лауреатом приза лучшему новичку КХЛ по итогам сезона-2023/2024.

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