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Хайман — о настрое на седьмой матч с «Флоридой»: мы уже привыкли играть на грани вылета

Хайман — о настрое на седьмой матч с «Флоридой»: мы уже привыкли играть на грани вылета
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о настрое на седьмой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

«Это наша шестая игра на грани выбывания [в этом плей-офф], так что мы уже привыкли к такому положению. Очевидно, что у нас впервые есть шанс выиграть [Кубок], а это потрясающая возможность», — приводит слова Хаймана TSN.

Сейчас счёт в серии финала Кубка Стэнли 3-3. «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в решающем раунде плей-офф НХЛ.

Напомним, первый матч «пантеры» выиграли всухую — 3:0, второй — 4:1, а третий с минимальной разницей в счёте — 4:3. В четвёртой встрече канадская команда разгромила соперников — 8:1, в пятой снова оказалась сильнее — 5:3, в шестой одержала победу с крупным счётом — 5:1.

Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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