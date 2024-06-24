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Стали известны изменения в составе «Флориды» на седьмую игру финала НХЛ с «Эдмонтоном»

Тренерский штаб «Флориды Пантерз» внёс изменения в состав команды перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Дэн Розен в социальной сети X (ранее Twitter).

В четвёртом звене вместо канадского форварда Ника Казинса сыграет Кайл Окпосо. В шестом матче была проведена обратная замена, и Казинс вернулся на лёд после перерыва, который длился с третьего матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в текущем плей-офф канадец провёл 12 матчей, в которых набрал одно очко, сделав результативную передачу.

На счету Окпосо 16 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 и два балла за результативность — голевые пасы.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.