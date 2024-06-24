Сергей Бобровский принял участие в тренировке «Флориды» перед седьмым матчем с «Ойлерз»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в утренней тренировке команды перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Джеймсон Олив в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме Бобровского, на раскатке также присутствовал защитник Аарон Экблад. Оба хоккеиста пропустили вчерашнюю тренировку «пантер». Главный тренер Пол Морис объяснил отсутствие голкипера необходимостью вернуть его в привычный режим после очередных перелётов.

Напомним, сейчас счёт в серии «Флориды» и «Эдмонтона» — 3-3. Первый матч «пантеры» выиграли всухую — 3:0, второй — 4:1, а третий с минимальной разницей в счёте — 4:3. В четвёртой встрече канадская команда разгромила соперников — 8:1, в пятой снова оказалась сильнее — 5:3, в шестой одержала победу с крупным счётом — 5:1.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.